Godziny otwarcia sklepów w sylwestra. Do której zrobisz zakupy 31.12.2022 r.? Tak otwarte będą Biedronka, Lidl, Kaufland...

Godziny otwarcia sieci handlowych w okresie świąteczno-noworocznym

Co prawda w okresie świąteczno-sylwestrowym Biedronka zapowiadała, że niemalże 2200 placówek będzie otwartych aż do godz. 23:00, ale nie będzie to dotyczyć samego sylwestra. Tego dnia wiele sieci zamknie swoje sklepy trochę wcześniej. Po godzinie 19:00 miłośnicy dyskontów będą mieli nie lada problem, żeby zrobić zakupy. Te będzie można zrobić w mniejszych, lokalnych sklepach, których właściciele zadecydują o konkretnych porach otwarcia.