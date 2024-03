Gol (z) Kapelusza w III lidze w Sopocie. Gedania 1922 Gdańsk nie zatrzymała rozpędzonego Świtu Szczecin

Gedania 1922 Gdańsk - Świt Szczecin 1.03.2024

A tam w piątek, 1 marca bardzo dobrze czuł się Szymon Kapelusz . Napastnik Świtu już w pierwszej połowie mógł wpisać się przynajmniej raz na listę strzelców. Dwukrotnie pomylił się w dogodnych sytuacjach, raz trafiając futbolówką w spojenie słupka z poprzeczką. Swego dopiął kwadrans po zmianie stron, kiedy to wykończył podanie Adama Ładziaka .

Na drugą przegraną w sezonu Świtu liczyli więc kibice Gedanii, którzy na inaugurację rozgrywek rundy wiosennej musieli przenieść się do Sopotu. Boisko przy Hallera, nasiąknięte wodą po ostatnich opadach, nie nadawało się do rozgrywania meczu. Wybór padł więc na nawierzchnię syntetyczną przy ul. Jana z Kolna w kurorcie.

Świt Szczecin w rozgrywkach drugiej grupy III ligi wyraźnie prowadzi nad resztą stawki. Zespół prowadzony przez trenera Piotra Klepczarka w pierwszej rundzie sezonu 2023/2024 zaliczył tylko jedną przegraną. I to na sam koniec. 18 listopada przegrał na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska 0:1.

Dowodzona tego dnia przez Pawła Szajrycha (trener Krystian Ryczkowski pauzuje za czerwoną kartkę z jesieni) Gedania przegrywała od 60 minuty 0:1, ale dziesięć minut później mogła doprowadzić do remisu. Świetną sytuację miał Wojciech Zyska, który podszedł do rzutu karnego. Niestety, jego intencje znakomicie odczytał jednak bramkarz Piotr Słowikowski i wynik do końcowego gwizdka nie uległ już zmianie.

Dodajmy, że z drużyną z północnej części Szczecina związał się były zawodnik Raduni Stężyca, wychowanek Arki Gdynia, Szymon Nowicki. Pochodzący z Kościerzyny 24-latek powinien być solidnym wzmocnieniem kadry klubu aspirującego do awansu do II ligi.

Boisko Ogniwa w Sopocie będzie gościć naszych III-ligowców przynajmniej jeszcze trzykrotnie. Zaglądać tu będą m.in. piłkarze Cartusii 1923 Kartuzy, którzy również nie chcą tonąć w błocie na własnej murawie. Ekipa trenera Sebastiana Letniowskiego w niedzielę, 3 marca o godz. 15.30 podejmie w kurorcie KP Starogard Gdański. Zdecydowanym faworytem będzie Cartusia.