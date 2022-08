Gorące wakacje 2022 nad Morzem Czarnym. Bojowy helikopter przeleciał nad głowami rosyjskich plażowiczów, nagranie zmroziło internautów Emil Hoff

Do sieci trafiło nagranie, ukazujące kuriozalną sytuację. Tuż nad głowami Rosjan, wypoczywających na plaży nad Morzem Czarnym, przeleciał bojowy helikopter, zrzucając flary do wody. Jetstream Rider, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

24 sierpnia 2022 minie sześć miesięcy od wybuchu wojny na Ukrainie. Mimo grozy konfliktu zbrojnego Ukraińcy starają się wracać do normalnego życia tam, gdzie to możliwe. Rosjanie tymczasem chcą pokazać całemu światu, że wojna nie dotyka ich w najmniejszym stopniu, i chętnie wylegają na plaże Morza Czarnego, by spędzać wakacje tak, jakby nie działo się nic niezwykłego. Doprowadza to czasem do niezwykłych sytuacji. Na nagraniu, robiącym furorę na Twitterze, widać, jak tuż nad głowami plażowiczów nad Morzem Czarnym przelatuje bojowy helikopter.