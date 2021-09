Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk 24.09.2021 r. Biało-zieloni zagrali koncertowo i rozbili beniaminka. Dwa gole i asysta Flavio Paixao ZDJĘCIA

Trener Tomasz Kaczmarek preferuje grę ofensywną i to widać w nastawieniu zespołu. Nie boi się stawiać na piłkarzy, którzy mają więcej atutów w atakowaniu bramki rywali. To przynosi efekty, a biało-zieloni strzelili siedem goli w dwóch ostatnich meczach wyjazdowych w ciągu kilku dni. Już skład wyjściowy na mecz w Łęcznej pokazywał, że to gdańszczanie mają dominować na boisku i chcą strzelać gole. Na placu gry pojawili się Łukasz Zwoliński, Flavio Paixao, Kacper Sezonienko, Ilkay Durmus, Maciej Gajos, a na lewej obronie Conrado, który jest usposobiony bardziej ofensywnie niż Rafał Pietrzak.

Lechia od początku meczu miała pełną kontrolę nad tym spotkaniem. Szybko okazję bramkową miał Flavio Paixao, ale po jego strzale głową znakomitą interwencją popisał się Maciej Gostomski. Górnik próbował się odgryzać, ale zdecydowana większość meczu toczyła się na połowie beniaminka PKO Ekstraklasy. Kluczowa dla tego meczu była sytuacja z 35 minuty, kiedy kolejny faul popełnił Janusz Gol. Dostał czerwoną kartkę, w konsekwencji dwóch żółtych, a drużyna z Łęcznej musiała grać w liczebnym osłabieniu. Lechia przycisnęła jeszcze mocniej i szybko pojawił się okazje bramkowe. Durmus, po znakomitym podaniu Paixao, strzelił z kilku metrów w słupek, a po uderzeniu Zwolińskiego znowu bardzo dobrze interweniował Gostomski. Właśnie po tej obronie bramkarza Górnika był rzut rożny dla biało-zielonych, a dośrodkowanie Gajosa strzałem głową na gola zamienił Zwoliński. Napastnik Lechii trafił do siatki po raz czwarty w trzecim meczu z rzędu i oby jego seria trwała jak najdłużej. Tuż przed przerwą z lewej strony dośrodkował Conrado, a również głową futbolówkę do siatki skierował Paixao. Dla Flavio to z kolei pierwsza bramka w tym sezonie.