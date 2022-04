Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 18.04.2022 r. Biało-zieloni muszą zatrzymać Lukasa Podolskiego. Będzie przełamanie na wyjeździe?

Oba zespoły mają serie, które bardzo chcą zakończyć. Górnik nie wygrał od czterech spotkań, a Lechia ma serię sześciu kolejnych porażek w spotkaniach wyjazdowych. Na tym polu biało-zieloni mają dziś duży problem. Te przegrane mecze siedzą w głowach zawodników, którzy bardzo chcą wreszcie przywieźć punkty z boiska rywala. W takiej sytuacji jeden udany mecz może sprawić, że w grze i głowach piłkarzy może coś się odblokować i na kolejne mecze drużyna wyjdzie już na boisko bez tak dużej presji.

- Po naszej stronie jest olbrzymia motywacja, żeby nie tylko dobrze zagrać w Zabrzu, ale przede wszystkim zdobyć punkty. To już najwyższa pora, żeby zapunktować w meczu wyjazdowym – przekonuje Tomasz Kaczmarek, trener Lechii, dla „Dziennika Bałtyckiego”. - Już nie raz mówiłem, że brakuje nam czegoś, żeby utrzymać równą formę przez 90 minut. I to jest dla nas kluczowe wyzwanie na następne mecze ligowe. Największym problemem oczywiście są mecze wyjazdowe, ale w drużynie jest motywacja, żeby ten problem już rozwiązać. Najważniejsze jest przełamanie i to na pewno dodałoby nam dużo wiary.