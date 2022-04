Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 18.04.2022 r. Ilkay Durmus i Maciej Gajos dal Lechii wygraną z Górnikiem. Bliżej do Europy! ZDJĘCIA

Lechia pojechała do Zabrza z mocnym postanowieniem przełamania się po sześciu wyjazdowych porażkach z rzędu.

- Jedno wyjazdowe zwycięstwo dałoby nam dużo pewności siebie - nie ukrywał przed meczem Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.

Na mecz do Zabrza nie pojechał Flavio Paixao, który po wygranej nad Bruk-Betem powiedział dużo gorzkich słów pod kątem przygotowania fizycznego zespołu i zmęczenia zawodników.

Przed meczem nagrodzony został Rafał Janicki, obrońca Górnika, który rozgrywał mecz numer 300 w Ekstraklasie, a z tego aż 176 występów zaliczył w barwach biało-zielonych. Ten mecz zaczął się jednak bardzo dobrze dla Lechii. W 11 minucie akcję przeprowadził Bassekou Diabate, który z dobrej strony pokazał się w towarzyskim meczu z Szachaterm Donieck i wywalczył miejsce w składzie. W pole karne zagrywał David Stec, a do odbitej futbolówki dopadł Ilkay Durmus i ... prawą nogą strzałem z pierwszej piłki, od słupka posłał piłkę do siatki gospodarzy. Lechia przystąpiła do tego meczu z pewnością zmotywowana sobotnimi porażkami Wisły Płock oraz Radomiaka, bo to oznaczało, że wygrana w Zabrzu bardzo mocno przybliżyłaby biało-zielonych do czwartego miejsca w lidze i gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Bartosz Nowak, Mateusz Cholewiak i Lukas Podolski mieli bardzo dobre okazje bramkowe, ale żaden z nich nie oddał celnego strzału. Zresztą kibice Górnika do końca pierwszej połowy nie doczekali się, aby gospodarze zmusili do interwencji Dusana Kuciaka. Lechia za to miała jeszcze dwa celne strzały. Groźny był zwłaszcza ten Łukasza Zwolińskiego, ale skuteczną interwencją popisał się Daniel Bielica. Zwoliński z drugiej połowie dostał, niestety, czwartą żółtą kartkę w tym sezonie i nie zagra w meczu z Wartą Poznań.