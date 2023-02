Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 4.02.2023 r. Biało-zieloni chcą dziś zdobyć Zabrze! Marcin Kaczmarek: Obrona to fundament, gole istotą futbolu

Po meczach inaugurującym rundę rewanżową w piłkarskiej Ekstraklasie z pewnością lepsze humory są w Gdańsku. Lechia może nie zachwyciła grą ofensywną, ale wykorzystała jedną z nielicznych sytuacji, a do tego zagrała odpowiedzialnie w obronie i zdobyła jakże ważne trzy punkty. A Górnik? Z pewnością rozczarował. Przegrał wyjazdowe spotkanie z Cracovią 0:2 i pokazał się z tej słabszej strony. Oczywiście to dopiero pierwsza kolejka w tym roku, z której nie należy wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Zabrze w tym sezonie to nie jest twierdza, której nie można zdobyć. Górnik u siebie wygrał tylko dwa mecze na dziewięć, a aż pięciokrotnie schodził z boiska pokonany. Nie pomógł nawet Lukas Podolski, choć to na pewno taki piłkarz, na którego defensywa biało-zielonych musi zwrócić szczególną uwagę.

- Chciałbym, żeby nasza gra była zbilansowana, chociaż zawsze fundamentem będzie defensywa. Jak nie tracisz bramek, to jest większa szansa na zdobycie punktów. Każdy mecz na zero z tyłu buduje zespół, zwłaszcza że mało ich było w poprzedniej rundzie – mówi Marcin Kaczmarek, trener Lechii. - Wierzę, że teraz to się zmieni, ale nie mam złudzeń, że w ogóle nie będziemy tracić golu, bo to nie jest możliwe. Jeśli jednak ograniczymy błędy indywidualne i jako zespół będziemy grać zgodnie z zasadami, to gra defensywna powinna być poukładana. Nie chciałbym jednak, żebyśmy byli szufladkowani. Liczę, że dołączy do nas jeszcze jakiś piłkarz ofensywny, a i tak mamy potencjał, żeby lepiej grać do przodu. Nie będziemy tylko się bunkrować i grać z kontry. Nie o to chodzi. Obrona to jednak fundament, tego się zawsze trzymałem i się tego nie wstydzę.