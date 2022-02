"Gra o Tron". Studio, w którym kręcono serial, zostało otwarte dla turystów. Można na żywo zobaczyć niesamowitą scenografię serialu

Photo by mauRÍCIO SANTOS on Unsplash

"Gra o tron". Studio filmowe, gdzie nagrywany był hit HBO, od lutego 2022 jest już otwarte dla turystów. Fani serialu mogą zobaczyć m.in. Zamek Winterfell, siedzibę Nocnej Straży i autentyczne rekwizyty z serialu. Gdzie znajduje się Linen Mill Studios i od kiedy można je zwiedzać? Wszystkie informacje znajdziecie poniżej.

"Gra o tron" należy do największych hitów HBO i bez wątpienia jest jednym z najważniejszych seriali ostatnich lat. Adaptacja serii powieści George'a R.R. Martina od premiery w 2011 r. wzbudzała skrajne emocje u widzów oraz krytyków filmowych, ale każdy kolejny sezon przyciągał przed ekrany coraz większą widownię. Ostatni odcinek w dniu premiery obejrzało 16,5 mln widzów. Mimo że od emisji finałowego odcinka minęło już kilka lat, fani wciąż interesują się serialem, chętnie odwiedzają lokalizacje, w których był kręcony i czekają na kolejne produkcje osadzone w świecie "Gry o tron".

Studio filmowe "Gry o tron" atrakcją turystyczną

Prawdziwą gratkę dla fanów serii przygotowało Linen Mill Studios w Irlandii Północnej. Miejsce, w którym nagranych zostało wiele scen "Gry o tron" od 4 lutego 2022 r., jest otwarte dla turystów. Właściciele studia liczą na to, że atrakcja stanie się hitem wśród fanów serii i przyciągnie do Irlandii Północnej co najmniej tylu odwiedzających, co otwarte kilka lat temu pod Londynem studio, w którym kręcona była seria filmów o Harrym Potterze.

Ci, którzy zdecydują się wybrać na taką wycieczkę, będą mogli na własne oczy zobaczyć m.in. Zamek w Winterfell, Królewską Przystań, Braavos i Dorne, a także poznać kulisy produkcji słynnego serialu.

Wycieczka po studiu rozpoczyna się od Muru na północnej granicy Siedmiu Królestw, skąd goście - zwiedzając kolejne królestwa - przemieszczą się na południe Westeros. Po drodze można oglądać m.in. scenografię, kolekcję kostiumów, broni i innych rekwizytów, które mogliśmy zobaczyć w serialu. "Bądź jednym z pierwszych, którzy staną na płytach chodnika w Wielkiej Sali Winterfell, zobacz siedzibę Nocnej Straży, zbadaj cienie w Sali Twarzy i inne autentyczne scenografie ze wszystkich sezonów serialu" - czytamy na oficjalnej stronie atrakcji.

Odwiedzający będą mieli również okazję zobaczyć, jak powstawały niesamowite efekty wizualne, które mogliśmy oglądać na ekranie, a także przetestować własne umiejętności aktorskie. W studiu dostępne do oglądania będą też szkice artystów, na podstawie których stworzono całą scenografię.

Gdzie kręcono "Grę o tron"? Lokalizacja studia i cennik biletów

Linen Mill Studios znajduje się w miejscowości Banbridge w Irlandii Północnej - ok 40 km od Belfastu i 130 km od Dublina. Obecnie wizytę w Irlandii Północnej utrudniają surowe obostrzenia dot. podróży. Po ich zniesieniu Polakom, którzy chcieliby wybrać się na taką wycieczkę, do Banbridge łatwiej będzie dostać się z Dublina. Do stolicy Irlandii można dolecieć tanimi liniami m.in. z Warszawy, Krakowa, Katowic, Gdańska, Wrocławia czy Lublina.

Za zwiedzanie studia "Gry o tron" trzeba zapłacić 39,50 funtów (ok. 212 zł) - to koszt biletu normalnego. Bilet studencki kosztuje 31,5 funtów, a dla dziecka 27,50. Jak czytamy na stronie studia, bilety należy kupić z wyprzedzeniem. Można to zrobić online TUTAJ

Obejrzyjcie galerię zdjęć ze studia "Gry o Tron!":

