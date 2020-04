Gran Fondo Gdynia 2020 odwołane. Zamiast kolarskiego wyścigu ulicami Gdyni i Kaszub organizatorzy zachęcają do wirtualnej rywalizacji

Organizatorzy proponują zarejestrowanym zawodnikom udział w Gran Fondo Gdynia Virtual Race . Specjalnie do tego celu sfilmowaną i odwzorowaną w aplikacji Rouvy trasę wyścigu będzie można przejechać na trenażerze kolarskim przez cały maj. Dodatkowo, 24 maja o godz. 8 wystartuje wirtualny wyścig dla posiadaczy interaktywnych trenażerów.

To bardzo trudna dla nas wszystkich deczja, ale chyba jedyna słuszna. Nikt nie potrafi obecnie przewidzieć, w jakim późniejszym terminie organizacja takich zawodów byłaby możliwa. Dlatego mam nadzieję, że spotkamy się w Gdyni i na przepięknej trasie po Kaszubach w przyszłym sezonie. Mamy też alternatywną ofertę na ten rok

Trzecia edycja wyścigu Gran Fondo Gdynia miała odbyć się 24 maja 2020 roku, gromadząc na starcie ok. 2000 miłośników kolarstwa szosowego. Z powodu panującej w Europie pandemii koronawirusa organizatorzy zdecydowali o całkowitym odwołaniu imprezy w tym roku.

Każdy, kto podejmie to wyzwanie, otrzyma oficjalną koszulkę kolarską Gran Fondo Gdynia 2020, a także tegoroczny medal finishera wyścigu. Zostaną one bezpłatnie wysłane do zawodników kurierem.

Udział w Gran Fondo Gdynia Virtual Race będzie też można zgłosić, gdy nie planowało się dotąd startu w tegorocznym, realnym wyścigu. W cenie pakietu startowego (100 zł), znajdzie się medal finishera oraz 30-dniowy dostęp do pełnej wersji aplikacji Rouvy (wartość rynkowa to około 50 zł), umożliwiającej wirtualną jazdę na wielu różnych trasach kolarskich z całego świata.