Grand Prix Gdyni 2020. Zmiany w cyklu biegów - Bieg Świętojański w formie wirtualnej, a Bieg Europejski i Niepodległości w listopadzie

Bieg w tradycyjnej formule, który miał odbyć się 27 czerwca, nie dojdzie w tym roku do skutku. W jego miejsce organizatorzy proponują wzięcie udziału w Wirtualnym Biegu Świętojańskim, który każdy może przebiec we własnym zakresie w dniach 26-28 czerwca 2020 roku.

Uczestnicy biegu wirtualnego otrzymają także wszystkie pozostałe benefity oferowane w ramach cyklu Grand Prix Gdyni 2020, w tym punkty do programu lojalnościowego. Medal nie zmieni się i będzie pasował do kolekcji medali dla posiadaczy karnetu Grand Prix Gdyni 2020.

Bieg Europejski

Nowy termin (29 listopada 2020) i formuła biegu pozostają bez zmian. Podobnie jak przy Biegu Niepodległości, w tym momencie wszyscy nastawiają się na to, że na gdyńskich ulicach będzie można rywalizować. Jeżeli nie będzie to możliwe, to zorganizowany zostanie bieg wirtualny. Pakiet startowy każdego z biegów wirtualnych będzie obejmował numer startowy do wydrukowania, medal wysyłany na koszt organizatora oraz pozostałe benefity, jak punkty do programu lojalnościowego.