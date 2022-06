Grill w wersji lekkiej i zdrowej? 10 najlepszych przepisów na grilla. Jak zrobić rybę i przekąski radzi autor bloga Facet i Kuchnia

- Podstawowa reguła jest prosta: przygotowuję raczej niewielkie porcje warzyw, ale za to w sporym wyborze. Sięgam zarówno po korzeniowe, jak i znacznie delikatniejsze, typu cukinia czy szparagi. Warzywa grilluję często zapakowane w „koperty” z podwójnej warstwy folii, do których trafia także płyn - wino, sok z cytrusów, jakiś fajny ocet. Grillowa „marynata” nadaje zieleninie niesamowity aromat i wyjątkowy smak. Poza tym, w ten sposób zawartość pakunków piecze się i dusi jednocześnie. W przypadku bardzo soczystych warzyw, takich jak choćby cukinia, nie jest to niezbędne; w przypadku innych – więcej niż wskazane - podkreśla Szymon Kubicki w swoim poście na blogu "Facet i Kuchnia".