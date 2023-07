Groził policjantom pistoletem na plastikowe kulki. Konsekwencje będą już prawdziwe

Celował zabawkowym pistoletem do policjantów

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 24 lipca, kiedy policjanci referatu interwencyjnego patrolowali ulice Gdańska. Po północy zatrzymali się na czerwonym świetle na ulicy Do Studzienki. Wtedy zauważyli, że pasażer z sąsiadującego opla wymierzył w ich stronę przedmiot, który przypomina broń. Mężczyzna zaczął nim wymachiwać.

Funkcjonariusze zareagowali natychmiastowo i zatrzymali opla do kontroli. Z auta wysiadł mężczyzna, który wcześniej do nich celował. Mundurowi wydali polecenia, aby też odłożył broń na ziemię, co też uczynił. Okazało się, że to 27-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, a to, co trzymał w dłoni, jest zabawkowym pistoletem na plastikowe kulki.

Po badaniu wyszło też na jaw, że mężczyzna był pijany i miał ponad promil alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi do 2 lat więzienia.