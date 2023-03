Groźna kolizja trzech aut na Obwodnicy Trójmiasta! Występowały duże utrudnienia w ruchu w kierunku Łodzi. 29.03.2023 r.

Aktualizacja godz. 11.00

Służby udrożniły już ruch w miejscu zderzenia trzech pojazdów na Obwodnicy Trójmiasta. Niestety, to nie koniec problemów dla kierowców. Pomiędzy węzłami Gdańsk Lotnisko a Gdańsk Owczarnia doszło do kolejnej kolizji, tym razem dwóch samochodów osobowych. Ruch w kierunku Gdyni odbywa się jednym pasem.

Groźna kolizja na Obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi. 29.03.2023 r.

- Doszło do kolizji trzech samochodów, jeden pas jest zablokowany w kierunku Łodzi . Na miejscu znajdują się dwa zastępy straży pożarnej - mówi dyżurny na stanowisku kierowania ruchem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 9 w środę 29 marca. Na miejscu pracują służby.

Kolejne groźne zdarzenia na Obwodnicy Trójmiasta

We wtorek 28 marca na obwodnicy miało miejsce inne groźne zdarzenie drogowe. W wyniku wypadku, do którego doszło w okolicy węzła Gdańsk Szadółki, do szpitala z obrażeniami trafiła jedna osoba.

