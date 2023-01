Gruby Mielzky odpowiada na zarzuty o "Malibu Barbie", którą stworzył m.in. z Taco Hemingawyem. Ekipa club2020 nagrywała w Gdańsku

"Malibu Barbie" to numer promujący wydawnictwo "club2020". Tytuł sugeruje nawiązanie do najsłynniejszej lalki w historii popkultury, czyli Barbie. W piosence współpracowali tacy artyści, jak Taco Hemingway, Young Leosia, Otsochodzi, OKI, Dwa Sławy, Gruby Mielzky. Nie wszystkim internautom przypadło to do gustu. W serwisie YouTube zaroiło się od nieprzychylnych komentarzy.

Gdy krytyka zaczęła nabierać na sile, Gruby Mielzky, czyli artysta, pochodzący ze Starogardu Gdańskiego, postanowił na nią zareagować. W długim komentarzu, który umieścił pod jednym z wpisów w mediach społecznościowych, podkreślił, że "nie czuł żadnego zażenowania".

Nie czułem żadnego zażenowania, wystarczy jedynie zrozumieć koncept 2020club. Ponad 10ciu artystów w jednym miejscu przez 6 dni, spędzamy ze sobą 80% czasu i w większości tego rapujemy. [...] To nie jest kwestia hipokryzji, tylko dojrzałości. Cytujemy numery sprzed 10 lat (żaden rap), 5ciu lat (nowy klasyk), jak gdyby wszystko zawsze było trwałe. Ja nie zmieniłem swojej wizji odnośnie moich solowych rzeczy. Tutaj akcja jest prosta, siedzieliśmy sobie wspólnie w studio akurat taką ekipą, piliśmy coś, była fajna atmosfera, padło hasło 'piszemy rymy', no to piszemy rymy. Niepotrzebnie dorabiamy tutaj jakieś ideologie. To że akurat ten numer poleciał na singiel wynika z jego repeat value no i zapewne właśnie z zróżnicowanego składu - ale takich konfiguracji będzie więcej, tam każdy wbijał sobie do studia i rzucał po 4 wersy przez co powstała masa naprawdę zajebistych utworów. Ja już jestem stary dziadek i wielokrotnie mówiłem że te wyjazdy na domki uświadomiły mi jedno radocha i wspomnienia > wszystko inne w grze. Bo ja świata nie zwojuje (no chyba że myślicie że fan oio czy leo teraz siedzi w chacie i słucha moich płyt od startu).