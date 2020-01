Grupa Lipali zachęca fanów do wspólnego upamiętnienia prezydenta Pawła Adamowicza podczas koncertu WOŚP

Ta piosenka powstała bardzo szybko, zarówno muzyka i tekst. Przeżyłem to mocno, choć ani prezydent nie był z mojej bajki politycznej, ani nie był moim kolegą. Chodzi o sam fakt. Takich rzeczy się nie robi. Nie morduje się ludzi za poglądy. Nie powinno się ludzi bić, ani używać wobec nich wulgarnych słów, tylko trzeba z nimi rozmawiać. Nie jestem tu święty, tylko mówię co powinno być i też nad sobą pracuję.

Tegoroczny gdański finał WOŚP po raz pierwszy odbędzie się w pobliżu Europejskiego Centrum Solidarności. Na koncercie, który rozpocznie się w niedzielę 12 stycznia o 16:30, wystąpią tacy artyści jak Voo Voo z Gośćmi, Sound’n’Grace, Organek, Audiofeels, Lipali, Zuzia Jabłońska, PECTUS, KOMBI, Natalia Cepelik Muianga, Varius Manx & Kasia Stankiewicz. O 19:30 odbędzie się specjalne Światełko do nieba połączone ze wspomnieniem prezydenta.

Zamknięcia dróg

1. Od dnia 07.01 do dnia 15.01.2020 wyłączony z ruchu i możliwości postoju będzie parking autokarowy na ul. Nowomiejskiej.

2. Od dnia 10.01.2020, od godziny 06:00 do dnia 13.01.2020, do godziny 06:00 zamknięta zostanie ul. Nowomiejska od skrzyżowania z ul. Jana z Kolna do skrzyżowania z ul. Stefana Jaracza.

3. W dniu 12.01.2020 od godziny 06:00 do godziny 23:00 zamknięta zostanie ul. Nowomiejska od skrzyżowania z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Stefana Jaracza oraz ul. Doki od skrzyżowania z ul. Łagiewniki.