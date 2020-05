Grupa Lotos zainwestuje w koszykówkę. Paliwowy koncern z Gdańska wesprze obie reprezentacje i zawodowe ligi w sezonie 2020/2021

Polski Związek Koszykówki otrzyma od Grupy Lotos karty paliwowe, które będą rozdysponowane wśród klubów Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet. Zostaną one również wykorzystane na potrzeby kadry narodowej.

– Wiemy, że pandemia koronawirusa to okres trudny także dla sportowców. Jako mecenas polskiego sportu, jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi sponsorowanymi przez nas podmiotami. Wszyscy czekamy już na sportowe emocje. Stopniowe odmrażanie gospodarki to dobry znak, że powoli wracamy do normalności. Zdecydowaliśmy, by do naszej sportowej rodziny dołączyła koszykówka. Mam nadzieję, że paliwo Lotosu będzie napędzało polskich koszykarzy w drodze do kolejnych sukcesów w wymiarze krajowym i międzynarodowym – mówi Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos.

– Sport w sposób szczególny został dotknięty przez epidemię koronawirusa. Dziękujemy Grupie Lotos, a przede wszystkim panu prezesowi Pawłowi Janowi Majewskiemu, za zaufanie i zaangażowanie w tak trudnych czasach. Na tej umowie skorzysta cała polska koszykówka, a przede wszystkim kluby Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet, które będą mogły wykorzystywać karty paliwowe. Wszyscy już tęsknimy za koszykarskimi emocjami, cieszymy się, że w nowym sezonie będziemy mogli je przeżywać wspólnie z Grupą Lotos – tłumaczy Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

