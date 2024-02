Gruzin nielegalnie przyleciał do Polski i uciekł służbom z lotniska w Gdańsku. Złapała go Straż Graniczna

Przed nimi nikt nie ucieknie. Straż Graniczna dopadła zbiegłego Gruzina

Strażnicy graniczni przewieźli zatrzymanego cudzoziemca do Gdańska i osadzili w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Teraz śledczy przeprowadzą z jego udziałem czynności procesowe . Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej , używając przemocy , groźby, podstępu, czyn ten zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Wobec Gruzina przeprowadzona została kontrola legalności pobytu, która wykazała, że przebywa on w Polsce nielegalnie – bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu.

Zatrzymany w poniedziałek cudzoziemiec wraz ze swoim starszym o 10 lat znajomym, także Gruzinem, pięć miesięcy temu przyleciał do Gdańska z Gruzji. Okazało się, że obaj objęci byli zakazem wjazdu do strefy Schengen. Wpisu do systemu informacyjnego dokonały Niemcy i Francja. W trakcie czynności związanych z kontrolą graniczną obaj przeskoczyli przez zabezpieczenia i rzucili się do ucieczki. Jednego z uciekinierów udało się ująć jeszcze w hali przylotów. Postanowieniem sądu został on umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej czeka na rozprawę przed gdańskim sądem.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!