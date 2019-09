Gryf Wejherowo - Lechia Gdańsk. Gdzie oglądać mecz?

Gryf Wejherowo - Lechia Gdańsk 24.09.2019. RELACJA NA ŻYWO

Gryf Wejherowo - Lechia Gdańsk, Totolotek Puchar Polski, 24.09.2019. Gdzie oglądać transmisję w telewizji i stream online?]

Transmisji z meczu Gryf Wejherowo - Lechia Gdańsk nie przeprowadzi żadna telewizja. Prawa do Totolotek Pucharu Polski ma Polsat, ale to spotkanie nie zostało przewidziane do transmisji.

Gryf Wejherowo - Lechia Gdańsk, Totolotek Puchar Polski, 24.09.2019: Faworyt jest tylko jeden

Lechia Gdańsk zmierzy się na wyjeździe z Gryfem Wejherowo o awans do 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski. Zdecydowanym faworytem spotkania będą biało-zieloni, którzy znajdują się w czołówce PKO Ekstraklasy. Gryf z kolei zamyka tabelę II ligi i w tym sezonie nie wygrał jeszcze żadnego meczu ligowego.