Grzegorz Borys poszukiwany przez Interpol. Trwa obława policji, która wystosowała apel do mieszkańców ws. Uroczystości Wszystkich Świętych

Trwa 11 dzień poszukiwań Grzegorza Borysa przez służby. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 6-letniego syna. W poniedziałek, 30 października mieszkańcy Trójmiasta ponownie otrzymali Alert RCB o tym, że w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym trwają poszukiwania mężczyzny oraz prośbą, aby nie wchodzić do TPK.

Czerwoną notę Grzegorzowi Borysowi wydał również Interpol, jak możemy przeczytać na stronie internetowej organizacji, mężczyzna ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy oraz niebieskie oczy. Poszukiwany jest oczywiście pod zarzutem morderstwa.

- Poszukiwania są prowadzone metodycznie, na podstawie ustaleń i analizy, która na bieżąco jest wykonywana przez centrum operacyjne - poinformowała w weekend Pomorska Policja. - Policjanci oraz Żandarmi Wojskowi są zdeterminowani w przeszukiwaniu tego konkretnego miejsca z uwagi na to, że wszystkie zabezpieczone ślady m.in. w miejscu zamieszkania podejrzanego oraz konkretne ustalenia i informacje wskazują na to, że mężczyzna jest nastawiony na tryb przetrwania w miejscu, w którym czuje się najbezpieczniej, czyli w lesie. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania. Mężczyzna w mieszkaniu natomiast pozostawił m.in. elektronikę, gotówkę oraz wszystkie niezbędne dokumenty, bez których w środowisku miejskim miałby znacznie utrudnione funkcjonowanie. Ponadto psy policyjne, które biorą udział w akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borysa jest cały czas w TPK. Stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Od początku działań w poszukiwania włączeni są policyjni profilerzy oraz psychologowie, którzy oprócz udzielanego wsparcia psychologicznego rodzinie dokonują bieżącej analizy psychologicznej materiałów zarówno operacyjnych, jak i procesowych. Wśród działań można wymienić m.in. sporządzanie profilu podejrzanego ze szczególnym uwzględnieniem jego motywów i sposobu działania, konsultowanie realizacji czynności z zakresu negocjacji policyjnych na wypadek, gdyby były one potrzebne. Psychologowie wspomagają również służby w czynnościach dochodzeniowo-śledczych.