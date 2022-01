Grzyby, jajka i ciasta. Co i jak można mrozić. Top 12 produktów

Dla wielu z nas domowe mrożonki to okazja do przygotowania szybkiego obiadu. Wiele razy można było sięgnąć po zamrożoną zupę w opakowaniach na kostki lodu albo po sycący gulasz. Ponadto mrozić można kawałki warzyw i owoców, które sprawdzą się do szybkich koktajli. Zawsze warto mieć w zamrażarce kawałki pokrojonego na kawałki banana, który będzie podstawą szybkich domowych lodów.

Zasady mrożenia produktów spożywczych

Gdy zabieramy się za mrożenie produktów spożywczych, warto pamiętać o kilku zasadach. Zupy, gulasze przeznaczone do zamrożenia powinny być wystudzone i przelane do odpowiednich pojemników. Każde opakowanie warto podpisać, aby znać datę wstawienia i obliczyć potencjalną datę przydatności do spożycia.

Myśląc o jedzeniu, które będzie można szybko odgrzać, pomocne będzie sięganie po woreczki strunowe przygotowane do mrożenia żywności. Na przykład porcje zupy można podzielić na mniejsze woreczki. W ten sposób będą szybciej rozmrożone, a małe ilości bulionu można zastosować do przyrządzenia np.: sosu grzybowego. Nie należy mrozić warzyw liściastych, ugotowanych ziemniaków, makaronu i ryżu. Złym krokiem będzie mrożenie majonezu, olejów, warzyw o dużej zawartości wody i warzyw niekrojonych.