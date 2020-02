Gwałt na pacjentce Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku? Policja otrzymała zgłoszenie. "Sytuacja jest niejednoznaczna"

Co ciekawe - rzekoma ofiara gwałtu zaprzeczyła, jakoby utrzymywała intymne stosunki z ratownikiem. Informację o przestępstwie miał przekazać personelowi medycznemu ojciec pacjentki, który po przeczytaniu sms-ów w telefonie córki uznał, że doszło do wykorzystania seksualnego młodej kobiety.

- Sytuacja jest niejednoznaczna - słyszę w szpitalu. - Pacjentka utrzymuje, że ratownik wspierał ją emocjonalnie, ale nie doszło do kontaktu fizycznego. To samo mówi ratownik. Pacjentka odmówiła poddania się badaniu ginekologicznemu, a policjantka po przesłuchaniu 21-latki i ratownika i konsultacji z przełożonymi zgodziła się, by respektować jej wolę.

Pacjentka jest osobą dorosłą, której prawa, co do samostanowienia o samej sobie nie zostały w jakikolwiek sposób ograniczone. Musimy mieć na uwadze, że sama hospitalizacja w szpitalu psychiatrycznym nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do ograniczenia powyższych praw, a ingerencja osób trzecich, w tym najbliższej rodziny i ich decyzje nie mogą być kwestią nadrzędną wobec woli samego pacjenta, chyba, że tak stanowi prawo. W tej sytuacji nie ma jednak mowy o ubezwłasnowolnieniu pacjentki. Takiemu pacjentowi przysługują zatem takie same prawa jak każdemu innemu.