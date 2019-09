Gwałtowna zmiana pogody w Polsce. Upały za nami, będzie chłodniej!

IMGW: Prognozy pogody na weekend, ze względu na duże wyprzedzenie są mniej pewne. Według dzisiejszego scenariusza w sobotę i niedzielę nasuwanie się od południa Polski niżu, spowoduje w całym kraju wzrost zachmurzenia i pojawienie się opadów deszczu oraz burz. W zachodniej połowie kraju temperatura maksymalna wynosić będzie od 15°C do 18°C. Na pozostałym obszarze będzie cieplej, zwłaszcza w sobotę, kiedy temperatura maksymalna może dochodzić do 26°C w centrum i na południowym wschodzie. Niedziela na wschodzie już chłodniejsza, z temperaturą od 20°C do 22°C.