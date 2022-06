Gwiazdy sportu rozruszały dzieci ze szkół podstawowych w Ergo Arenie ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

Kacper „Kacpa” Lachowicz, Mariusz Wlazły oraz Michał Kolenda postanowili rozruszać dzieci ze szkół podstawowych podczas wspólnego treningu w hali Ergo Arena. Zarażanie pasją do sportu to jedno z tych zajęć, do którego wielkich gwiazd nie trzeba specjalnie przekonywać.