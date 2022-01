Hałasy w centrum Gdańska. Sprawa mieszkańców ulicy Tkackiej w 2021 roku znalazła swój finał w sądzie Kamil Kusier

Mieszkańcy centrum Gdańska, w tym ul. Tkackiej oraz sąsiednich ulic nie ustępują w walce o nocny spokój pod swoimi oknami. Według ustaleń "Dziennika Bałtyckiego" w połowie 2021 roku doszło do rozprawy sądowej, w trakcie której sąd co prawda zgodził się z faktem, że hałas może być uciążliwy dla mieszkańców okolicznych domostw, to jednak nie był w stanie wraz z oskarżycielem wskazać konkretnej osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację.