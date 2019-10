Hamlet jakiego nie było. Niepełnosprawni zagrali w dramacie Szekspira

To jednak tylko namiastka tego, co w przyszłym roku zobaczymy na wielkim ekranie w filmie "Amatorzy" stworzonym przez ekipę filmową Iwony Siekierzyńskiej. Ta niszowa produkcja opowie historię inspirowaną działalnością Teatru BRO oraz osobą jego założyciela Zbigniewa Biegajło. Zdjęcia do filmu realizowano we wrześniu i październiku. Całość powstała na terenie Trójmiasta.

Projekty Teatru BRO nie tylko aktywizują artystycznie osoby niepełnosprawne przy wykorzystaniu technik teatralnych, lecz także wywierają zmiany w odbiorze społecznym ich twórczości. Pan Zbigniew Biegajło potrafi doskonale wykorzystać potencjał tkwiący w niepełnosprawnych aktorach. Przekracza dzięki temu granice stereotypu i tabu.

Udowadnia, że teatr jest miejscem stwarzającym możliwość pokonywania własnych ograniczeń, miejscem, w którym każdy człowiek, bez względu na to, co go w życiu spotkało, może dokonywać rzeczy wielkich i pięknych.

- Pomyślcie o osobach niepełnosprawnych intelektualnie - napisała na swoim fanpejdżu Roma Gąsiorowska, która w filmie odgrywa jedną z głównych ról. - Coś zostało im zabrane z samego założenia. Nie mogą być aktorami tylko dlatego, że są niepełnosprawni? Nie, mogą. Są. Wiele jest teatralnych ekip, które pracują z niepełnosprawnymi osobami i rehabilitują ich na scenie. Ale nie mówię o tym. Ja mówię o duszy artysty. Jeśli dusza artysty zaklęta jest w ciele osoby niepełnosprawnej? Co wtedy? Taka osoba też ma marzenia. Chce je spełniać. Ja bardzo w to wierzę, że to możliwe. W filmie „Amatorzy” w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej właśnie te marzenia się spełniają. Aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną grają role. Na pełnych prawach. To jest niespotykane, niesamowite, to jest piękne i cudne i wyjątkowe. Spełniają się nasze sny. Efekt naszej pracy będziecie mogli zobaczyć w kinach pewnie za rok, czy półtorej, ale u nas to się już dzieje. Robimy swoją cichą rewolucję. Nie ma rzeczy niemożliwych.