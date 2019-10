Hasła i golasy z homofobicznej furgonetki zakazane przez sąd

Teraz Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowił uwzględnić tamten wniosek uznając, że „pobieżna” ocena „bez głębszego wnikania” uprawdopodabnia ich roszczenie.

- W praktyce hasła muszą zniknąć. Jeśli fundacja będzie je prezentować, będziemy występować na drogę egzekucji sądowej z wnioskiem o wymierzenie grzywny w kwocie mogącej sięgać 15 tys. zł - zapowiada reprezentująca „Tolerado” adwokat Katarzyna Warecka.

- Jesteśmy zadowoleni, ponieważ udało się powstrzymać - przynajmniej do czasu rozpatrzenia sprawy - kolportowanie przez Fundację „PRO Prawo do życia” nieprawdziwych, kłamliwych, szkalujących informacji. To sukces o tyle, że mówimy o pierwszym przypadku w kraju, gdzie powstrzymano rozpowszechnienie haseł, które w naszym pozwie wskazaliśmy jako szkalujące, a sąd uznał, że solidnie uprawdopodobniliśmy nasze twierdzenia. Choć jestem przekonany, że proces wygramy bo nasz pozew jest dobrze napisany, a my jesteśmy dobrze przygotowani do tej sprawy, to wiemy, że on potrwa lata - zastrzega prezes stowarzyszenia, Jacek Jasionek. Podkreśla, że naukowcy od dziesięcioleci badają homoseksualizm, kóry jest dobrze rozpoznany i nie jest „zboczeniem” ani nie ma powiązania z pedofilią.