Henrik Castegren od prawie dwóch miesięcy jest piłkarzem Lechii Gdańsk. Kiedy zadebiutuje w PKO Ekstraklasie?

Jakże mało ekskluzywnie prezentuje się lista środkowych obrońców w Lechii Gdańsk. Michał Nalepa i Mario Maloca to doświadczeni zawodnicy i jeśli są zdrowi, to mają niepodważalne miejsce w wyjściowym składzie. Ale w tym momencie jedynym ich zmiennikiem jest Łotysz Kristers Tobers, który nie zawsze przekonywał swoją grą. Co prawda w starciu z Górnikiem Łęczna zagrał solidnie i godnie zastąpił kontuzjowanego Malocę, jednak jest to zawodnik dość chimeryczny, potrafiący zagrać wybitnie, jak i bardzo źle.

Nic więc dziwnego, że trener Tomasz Kaczmarek jakiś czas temu podpisał się pod transferem Henrika Castegrena, 26-letniego Szweda, który miał wzmocnić rywalizację na pozycji stopera. Ale póki co tak się nie stało. Dlaczego? Szkoleniowiec Lechii tłumaczył to podczas konferencji prasowej.

- To ciekawy zawodnik i dużo sobie po nim obiecujemy, ale ostatni mecz zagrał w listopadzie, więc przychodził do nas mając trzy i pół miesiąca przerwy. Co gorsze, po dwóch czy trzech dniach złapał wirusa, przez co był poza treningiem przez dziesięć dni. Wprowadzaliśmy go powoli do treningów. Miał też jakiś drobny problem z kolanem. Kiedy zagra? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby udało nam się go doprowadzić do takiej formy, dzięki której znalazłby się raz czy dwa w kadrze meczowej. Myślę, że to będzie wzmocnienie na przyszły sezon - powiedział trener Kaczmarek.