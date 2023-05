Herbata miętowa. Sprawdź, dlaczego warto ją pić. Zobacz, jakie są skutki picia herbatki miętowej. Zalety i właściwości mięty Maja Czech

Wspomaganie trawienia to jedna z najlepiej znanych właściwości mięty. Przyspiesza ona proces wydzielania soku żołądkowego, dlatego jest doskonała przy wszelkich problemach trawiennych i jelitowych. pexels Zobacz galerię (7 zdjęć)

Herbata miętowa to po prostu napar ze świeżych lub suszonych liści mięty. To naturalny lek, który otrzymaliśmy od natury. Mięta ma wiele prozdrowotnych właściwości, które działają na wielu podłożach. Zobaczcie, jak i o której pić herbatę miętową i na co może pomóc!