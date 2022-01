Hevelius Cup 2022. W hali Olivia w Gdańsku po raz szósty rywalizowały najlepsze drużyny łyżwiarzy figurowych. Wyniki 7.01.2022

Rosyjskie zespoły rządzyły 7.01.2022 w Hevelius Cup 2022

Rosyjskie drużyny Crystal Ice Junior oraz Tatarstan pokazały się z najlepszej strony podczas trwającego w Gdańsku święta łyżwiarstwa synchronicznego. W piątek, przedostatni dzień ISU Challenger Series 6th Hevelius Cup zaprezentowały najlepsze programy. Juniorki zdobyły łączną notę punktową 131,24 i dzięki temu wyprzedziły Valley Bay Synchro Junior z Finlandii (116,27) oraz Elite Junior ze Stanów Zjednoczonych (111,86). W grupie seniorów Tatarstan uzyskał notę punktową 80,28, wyprzedzając m.in. rodaczki z Crystal Ice Senior (72,53) oraz fiński Dream Edges Senior (70,59).

Challenger Series to prestiżowa seria pięciu zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym rozgrywanych w pięciu różnych miastach (Gdańsk, Eindhoven - Holandia, Turku - Finlandia, Norwood - Stany Zjednoczone i Rouen - Francja) w styczniu i lutym 2022 roku. To druga co do ważności kategoria zawodów łyżwiarskich po mistrzostwach świata, która po raz pierwszy rozgrywana jest na gdańskim lodowisku. Organizatorami zawodów są Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, gdański klub łyżwiarski SKF Iceskater oraz klub Stoczniowiec Gdańsk.