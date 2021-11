Historia Gdańska rozpada się na naszych oczach. Co z zabytkowymi budynkami we Wrzeszczu?

- Dworek został sprzedany przez miasto Gdańsk około 20 lat temu za grosze fundacji - mówi Małgorzata Dzierżyńska, mieszkanka Wrzeszcza, która zwróciła się do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" z prośbą o interwencję. - W tym miejscu jeszcze niedawno, w domku przynależnym do nieruchomości, mieszkała rodzina mojego męża, która o sprzedaży dowiedziała się po fakcie. Ponad dekadę trwała ich batalia sądowa, którą niestety przegrali. Ostatni lokatorzy z tych nieruchomości wynieśli się ok. 5 lat temu. To smutne, ale i irytujące, że posiadająca taką historię nieruchomość tak niszczeje.