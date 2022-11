Historia jednego nie-lotu, czyli irytacje pasażera [LIST CZYTELNIKA]

"Odwołali mi lot samolotem. Na wakacje. Niby normalne, ale bardziej niż odwołany lot irytują mnie sprawy, które odwołaniu lotu towarzyszą i towarzyszyły. No i brak rzetelnych informacji" - rozpoczyna swój list do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" jeden z naszych czytelników, który z uwagi na liczne zwolnienia lekarskie kontrolerów lotów na zbliżeniach nie poleciał na zaplanowane wakacje.

Historia nie jest niezwykła, to historia odwołanego lotu z Gdańska do Bergamo (Wizz Air). Nasz czytelnik przesłał do nas swój list pełen wątpliwości nie tylko związanych z sytuacją, z jaką obecnie zmaga się lotnisko w Gdańsku, ale również z przemyśleniami na temat podejścia do pasażera i obsługi klienta, a tu... lista robi się równie długa, jak liczba kontrolerów, którzy przebywają obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Historia jednego nie-lotu, czyli irytacje pasażera

"Rozumiem trudną sytuację linii lotniczych, rozumiem brak pracowników na lotniskach. Nie rozumiem jednak wszystkiego, co się działo wokół tej sprawy, i jak lekceważone są sprawy kontaktu z klientem". - pisze nasz czytelnik.

Kilka faktów

"Wstaję w sobotę rano po 3, zbieram się na lotnisko. W telefonie SMS od przewoźnika, że mam opóźnienie lotu - z 6 rano na... 20. Drobne 14 godzin.

"Na plus - lotnisko w Gdańsku - po 3 rano odebrano telefon, potwierdzono, że samolot jest opóźniony. Wirtualna tablica odlotów potwierdziła, że polecimy o 20. No więc wiem, że SMS to nie głupi żart. Ale ta sytuacja to jedyny dobry komunikacyjnie element w tej historii. Potem już tylko się dziwiłem." "Próby kontaktu z linią lotniczą są skazane na porażkę. Telefony? W sobotę infolinia nie pracuje. Mogę za to "porozmawiać ze sztuczną inteligencją". Pytania o przyczynę opóźnienia wywołują tylko lawinę uprzejmych przeprosin, że wspomniana inteligencja nie wie, o co chodzi." "Szukam newsów w internecie. Strajk na lotnisku docelowym, ale dotyczący innych przewoźników. Z moim "wszystko ok". Jak widać nie do końca."

Samochód na tydzień czy na 10 godzin?