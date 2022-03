Historia meczów Lechii Gdańsk z Piastem Gliwice. Dramaturgia, łzy szczęścia i magia doliczonego czasu gry

W całej historii oba zespoły rywalizowały ze sobą na różnych szczeblach rozgrywkowych. W drugiej lidze (obecnie pierwszej), w Pucharze Polski, w Ekstraklasie, nawet w Superpucharze, wcale nie tak dawno, gdy Lechia wygrywała w Gliwicach 3:1. Łączny bilans to 27 wygranych Lechii, 10 remisów i 14 przegranych, przy czym jeden remis miał miejsce w Pucharze Polski - w sezonie 2016/17 i to gdańszczanie awansowali do kolejnej rundy po konkursie rzutów karnych.

W rundzie jesiennej Lechia wygrała z Piastem 1:0, a jedynego gola strzelił na początku spotkania Łukasz Zwoliński. To było jednak w Gdańsku, gdzie mimo wszystko zespół prowadzony przez Tomasza Kaczmarka spisuje się w miarę dobrze w ostatnim czasie, nie to co w delegacjach. Choć z drugiej strony, biało-zielonym wiedzie się nieźle w Gliwicach w ostatnich sezonach.