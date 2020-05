Holistyczne Centrum Wsparcia powstaje w Gdańsku. Otwarcie eMOCji w czerwcu 2020 - piszemy o ludziach, którzy ja tworzą

Gdy sześć lat temu dr n. med. Ania Jędrzejczyk, pediatra ze specjalizacją z medycyny paliatywnej, zdecydowała się na ryzykowny krok i bez finansowych gwarancji z NFZ zarejestrowała w sądzie hospicjum domowe pod nazwą „Pomorze dzieciom” wiadomo było, że najważniejsze są terminalnie chore dzieci. Była to druga tego rodzaju placówka w regionie po Pomorskim Hospicjum dla Dzieci. Obie były bardzo potrzebne, bo dzięki nim profesjonalna pomoc docierała do najbardziej odległych od Trójmiasta miejscowości. W ciągu tych kilku lat zespół złożony z niezwykłych ludzi, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów po wielokroć czynił cuda. Po powrocie do domu stan małych pacjentów nieuleczalnie chorych niespodziewanie się poprawiał. Z dala od szpitalnego hałasu, tupotu drewniaków, sprzętu ambu, anestezjologa i reanimacji mogły ostatnie dni swego życia spędzić w spokoju, wśród miłości i kojącej ciszy. Hospicjum otaczało opieką nie tylko małych pacjentów, ale również ich rodziny. A po stracie dziecka pomagało im przejść przez okres żałoby. I tak jest do dziś.

- Zainspirowało nas samo życie - wspomina dr Anna Jędrzejczyk, dyrektor medyczny hospicjum , ale - zastrzega - przede wszystkim lekarz pediatra. - Coraz częściej dzwonili do nas ludzie, którzy doświadczyli poczucia utraty, pytali, gdzie mają szukać pomocy? Ludzie, których życie dramatycznie zmieniło kilka słów wypowiedzianych przez lekarza: „letalna wada - śmiertelna choroba”. Rodzice dzieci, które przyszły na świat tylko na kilka miesięcy, dni lub kilkanaście godzin. Towarzyszyliśmy im w okresie żałoby, pomagaliśmy im wrócić do życia. To z myślą o nich powstało hospicjum perinatalne Tulipani.

Ewa Liegman - od najmłodszych lat miała w sobie coś - jak mówi - z poszukiwacza - „himalaisty”. Urodzona wolontariuszka. Jest przekonana, że każdy zawód wymaga nie tylko twardych kompetencji, ale i naturalnych predyspozycji. Dla niej praca w Hospicjum, w którym pełni rolę prezesa zarządu i wciąż na jego rozwój szuka funduszy - to droga ciągle pod górę. Wiele trudności, nieprzewidzianych zdarzeń każdego dnia. Często bez widocznych efektów i spektakularnych sukcesów. Zdarzają się jednak dni, które dają pewność, że te wszystkie zmagania mają sens. - To jak zatrzymać się na wąskiej ścianie skały, by mięśnie mogły odpocząć, odwrócić się za siebie... i zobaczyć najpiękniejszy widok - opowiada Ewa. - W Hospicjum tym widokiem jest dla mnie uśmiech chorego dziecka, jego spokojny oddech, pewność rodziców, że mimo jego odejścia, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy.

Czy trzeba przeżyć własną traumę, by lepiej rozumieć dramat ludzi, którzy szukają wsparcia?

Kamila Bubrowiecka - psycholog: - W głosie osób, które często zadają mi to pytanie, wyczuwam zdziwienie, a nawet przerażenie. Prawdą jest, że sama wybrałam taką pracę. Już w trakcie studiów zaliczałam kursy z psychologii zdrowia i ukończyłam studia podyplomowe z psychoonkologii. W Hospicjum poczułam, że to moje miejsce. Nie chodzi jednak o to, że samemu trzeba przeżyć traumę, aby zrozumieć czyjeś doświadczenia. Podobnie jak chirurg nie musi sam poddać się operacji, by potem skutecznie pomagać innym. Najważniejsza jest uważność w stosunku do drugiego człowieka, wrażliwość na to, co przeżywa. Bo każdy z nas jest tylko ekspertem od samego siebie. Identyczne sytuacje wszyscy możemy przeżywać zupełnie inaczej.

Magdalena Mikulska - psycholog: - Pamiętam ostatni roku psychologii, jako wolontariuszka odbywam staż w klinice chirurgii onkologicznej. I pierwsza myśl - jak wiele skrajnych emocji rodzi choroba nowotworowa, jak ogromna jest potrzeba wsparcia psychologicznego dla chorujących, ich bliskich, ale także potrzeba współpracy z lekarzem, by móc zajmować się pacjentem holistycznie. Biorę udział w szkoleniu, w którym jednym z prelegentów jest ks. Jan Kaczkowski. Opowiada o budującym się wtedy hospicjum stacjonarnym oraz działającym od kilku lat hospicjum domowym w Pucku. To on determinuje mój wybór. Bardziej aniżeli własne doświadczenie potrzebna jest w mojej pracy umiejętność empatii i uważnego słuchania.