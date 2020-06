Hospicja potrzebują natychmiastowego wsparcia finansowego. "Musimy ograniczać niektóre nasze działania"

Hospicja, podobnie jak Domy Pomocy Społecznej, należą obecnie do jednych z najpilniej chronionych placówek. Wszystko po to, aby nie dopuścić do wystąpienia ogniska koronawirusa. Dodatkowo służby sanitarne cały czas monitorują sytuację przeprowadzając testy diagnostyczne.

Wsparcie samorządu i władz centralnych.

Gdańskie hospicjum jest beneficjentem programów wsparcia, między innymi w projektu Pomorskie SOS, co pozwoliło na zakup środków do dezynfekcji i sprzętu. Z kolei Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało kilka dni temu przekazanie placówkom zajmującym się opieką stacjonarną 250 mln zł w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Środki mają dotrzeć między innymi do hospicjów.

- Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich przeznaczymy na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. - Dodatki będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.