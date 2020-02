Hospicjum zyskało niezbędny sprzęt dzięki akcji harytatywnej Dziennik Bałtyckiego "Pomaganiu przez gotowanie" [zdjęcia]

"Pomaganie przez gotowanie" weszło na stałe w kalendarz naszych imprez charytatywnych - mówił Wiktor Pilarczyk, prezes Polska Press Oddział Gdańsk. ]W ubiegłym roku spotkaliśmy się w kuchni, zaprosiliśmy reprezentantów pomorskiego biznesu, by wspólnie gotować. W świątecznej atmosferze i w szczytnym celu. Żeby zebrać pieniądze i kupić niezbędny sprzęt dla hospicjum.

Prezentem dla gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza był w tym roku ssak medyczny Vario firmy MEDELA wraz z całym osprzętem: filtrami antybakteryjnymi, drenami i łącznikami do ssaków, który uroczyście przekazano 20 lutego 2020.

Fundacja Hospicyjna prowadzi najstarsze i największe na Pomorzu Hospicjum dla Dorosłych i Dzieci

- powiedziała Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum Dutkiewicza. - W hospicjum stacjonarnym przebywają pacjenci dorośli, ale od wielu lat zajmujemy się także naszymi małymi podopiecznymi i jest to opieka domowa. Staramy się, by nasze rodziny miały do tego niezbędny sprzęt. A mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba go regularnie wymieniać. Pomagają nam w tym darczyńcy, a jednym z nich jest właśnie Dziennik Bałtycki i zaproszeni przez niego partnerzy, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.