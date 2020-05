Hot16Challenge2. Aleksandra Dulkiewicz nie zarapowała. Apeluje za to o wsparcie zbiórki dla medyków

"Rap to nie moja bajka"

Wieczorem, w piątek (15 maja) Aleksandra Dulkiewicz oficjalnie odniosła się do tematu.

- Yo, yo, yo, tak powinien pewnie zaczynać się mój #hot16challenge2 - powiedziała prezydent. - Nie mogę przez to spać od paru dni. Podjęłam próbę, odpowiedziałam na rękawicę rzuconą przez Przemka Staronia, ale raperem nie jestem. Nagrałam filmik, właśnie go ocenzurowałam. Słuchajcie, niech raperzy robią swoje, artyści robią swoje, a ja postaram się robić najlepiej jak umiem to, do czego mam talent. Wybaczcie, ale nie dam rady, nie chcę psuć wam popołudnia, ale miejcie otwarte serca i niech każdy robi to, co do niego zależy. Wiem, że różni ludzi podejmowali próby. Jednym wychodziło to lepiej, innym gorzej. Ja swój grosik dorzuciłam, do czego też bardzo wam zachęcam, bo to szlachetna akcja.