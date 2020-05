hot16challenge2 z trójmiejskim akcentem. Muzycy łączą siły w walce z koronawirusem i wzięli udział w charytatywnej akcji

"Ratujemy Maję Kapłon". W niedzielę koncert w Protokulturze

W najbliższą niedzielę, 19 stycznia o godz. 17.30, fundacja "Z Miłości Do Dziecka" zaprasza na charytatywny koncert do klubu Protokultura. Wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiej akcji, z której dochód przekazany zostanie na operację wokalistki w USA.