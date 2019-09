Hotele Grano – w trosce o Twój komfort

Podziwiaj uroki Gdańska

Gród Neptuna od wielu lat przyciąga turystów. Przepiękne zabytki zlokalizowane w pobliżu uroczego Starego Miasta robią niesamowite wrażenie. Znajdziesz tu wyjątkowe restauracje, kawiarnie i sklepy z pamiątkami. Wszystko to sprawia, że klimat tego miejsca zachwyci każdego. Miasto jest ważnym ośrodkiem biznesu oraz miejscem wielu wydarzeń sportowych i kulturalnych. W Gdańsku zwiedzisz również niezwykłe muzea i przeżyjesz niezapomniane spotkanie z historią. Po dniu pełnym wrażeń warto udać się na złocistą plażę i podziwiać bezkresny Bałtyk. Wszystko to sprawia, że goście poszukują idealnej lokalizacji, aby bez problemu dotrzeć do wymarzonych atrakcji.

Sieć usług Grano obejmuje nie tylko luksusowe hotele, ale również przepiękne apartamenty, które stanowią idealne połączenie najwyższego standardu z komfortem i funkcjonalnością. Niezależnie od tego, które usługi wybierzesz, możesz być pewny niezwykle dogodnej lokalizacji. Nasze hotele i apartamenty znajdziesz w miejscu, z którego szybko i wygodnie dotrzesz do najważniejszych atrakcji Gdańska.

Cudowne wnętrza

Grano Hotels Gdańsk to nowość na rynku hotelarskim w Polsce. Od samego początku przyświeca nam jeden cel – zapewnić Gościom komfort na najwyższym poziomie i sprawić, aby wracali do nas z uśmiechem na twarzy.