Hubert Grzegorczyk i Andrzej Jaworski pytają polityków KO: dlaczego tak dążyliście, aby przywrócić Rosjanom możliwość wjazdu do Polski?

Andrzej Jaworski, kandydat do Sejmu RP mówił o kwestii bezpieczeństwa granic Polski w kontekście stosunków z Rosją. Jaworski zwraca uwagę na fakt, że w przeszłości Rosjanie mieli swobodny dostęp do Gdańska i Pomorza, a polskie władze nie kontrolowały ich ruchu. Wspominał również o "małym ruchu granicznym" z Rosją, który został wstrzymany w 2016 roku za rządów PiS i nigdy nie został przywrócony. Politycy z Pomorza, w tym Agnieszka Pomaska i Janusz Lewandowski, próbowali interweniować w tej sprawie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

— Chcemy zwrócić uwagę po raz kolejny na temat bezpieczeństwa — mówił Andrzej Jaworski, kandydat PiS do Sejmu RP. - Przez długi okres czasu Rosjanie, mogli bez żadnego problemu wjeżdżać do Gdańska i Pomorza, nie byli oni sprawdzani, a nikt również nie weryfikował, dokąd oni się poruszali. Chciałbym przypomnieć, że w 2016 roku „mały ruch graniczny” z Rosją został wstrzymany przed szczytem z NATO. Po tym szczycie ruch nie został przywrócony, a Agnieszka Pomaska wraz z posłem Piotrem Cieślińskim przygotowała interpelacje do MSWiA w sprawie wznowienia „małego ruchu granicznego". W 2019 roku kolejny polityk z Pomorza Janusz Lewandowski, wystąpił do ministra Joachima Brudzińskiego z zapytaniem o to, dlaczego nie jest przywracany „mały ruch graniczny” z Rosją — mówił Jaworski.