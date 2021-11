Hubert Hurkacz trenował z dziećmi w Gdańsku! Wcześniej przedłużył umowę z Lotosem. "Dzieciaki poprawiły się bardziej niż ja"

Hurkacz to aktualnie dziewiąty tenisista w rankingu ATP Tour. Jego przybycie do Gdańska było z pewnością dużą atrakcją. Zawodnik najpierw udał się do siedziby Grupy Lotos, gdzie nastąpiło przedłużenie umowy sponsorskiej. Potem - ponownie - wziął udział w treningu z dziećmi z Gdańskiej Akademii Tenisowej. Podobny trening z Hurkaczem miał miejsce również w listopadzie ubiegłego roku.

- Fajnie jest spędzić trochę czasu z dzieciakami, które mają pełno energii i też czerpią z tego radość - mówi Hurkacz. - Na pewno lepiej byłoby znaleźć tego czasu więcej, ale mam nadzieję, że chociaż ta chwila da im więcej pozytywnej energii i chęci do gry w tenisa. Wszyscy rokują przyszłościowo, a od ostatniego spotkania dzieciaki poprawiły się bardziej niż ja - śmieje się Hubert.

A jakie są najbliższe plany naszego najlepszego tenisisty?