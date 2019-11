Hulajnogi walają się na ulicach Gdańska. Radni Koalicji Obywatelskiej apelują do władz miasta

Problem pozostawionych hulajnóg ma dwa aspekty. Pierwszy dotyczy blokowania przez te pojazdy ciągów pieszych i rowerowych, a drugą są kwestie estetyki miasta.

- Hulajnogi często pozostawiane są w dużych grupach. Przy ich niestabilnej konstrukcji powoduje to wzajemne przewracanie się tych pojazdów, choćby przy silniejszych podmuchach wiatru. W efekcie powstają oszpecające przestrzeń publiczną bezładne sterty tych pojazdów - podkreśla Cezary Śpiewak-Dowbór, szef klubu KO w Radzie Miasta.

Dotychczas gdański magistrat w kwestii hulajnóg stawiał na edukację. Powstała specjalna kampania ze spotem pt. „Lepiej na boku” zachęcająca, by nie zastawiać tymi pojazdami ciągów komunikacyjnych.

- Doceniamy te działania, były dobre, ale sami obserwujemy, jak i mieszkańcy mówią nam, że czas jednak podjąć twardsze kroki w egzekwowaniu prawidłowego pozostawiania hulajnóg. Miasto Gdańsk ma bogate doświadczenie chociażby w kwestii porządkowania handlu ulicznego. Chociażby rozwiązania używane w tej sferze można by wykorzystać w kwestii hulajnóg. W sąsiedniej Gdyni tamtejszy Zarząd Dróg i Zieleni zabiera już do depozytu hulajnogi pozostawione w nieodpowiedni sposób. Mogą być one odebrane przez właścicieli po wykazaniu prawa własności. Po wprowadzeniu tego rozwiązania liczba hulajnóg które trzeba było rekwirować spadła czterokrotnie - dodawał Śpiewak-Dowbór.