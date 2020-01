Hurtownia Elektryczna Elus. Zapraszamy do oddziału w Gdańsku

Jest rok 1990. Na Pomorzu powstaje ELUS S.C. – firma, której działalność skupia się początkowo na świadczeniu usług elektroinstalacyjne. Już rok później otwiera w Kartuzach punkt handlowy obsługujący zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych. Lata 90. ELUS kończy w nowej siedzibie, a w jego ofercie znajduje się już wtedy również projektowanie sieci oraz instalacji elektroenergetycznych.

W kolejnej dekadzie firma nie przestaje się rozwijać. Już jako spółka jawna dołącza w 2004 do grupy dystrybucyjnej EL-FORUM skupiającej kilkadziesiąt przedsiębiorstw działających na terenie całej Polski. W tym samym roku otrzymuje ISO 9001:2008, a cztery lata później znajduje się w prestiżowym gronie wyróżnionych Gazel Biznesu Pulsu Biznesu. Obecnie firma posiada oddziały także w Gdańsku, Tczewie, Kościerzynie i Pucku, działa też biuro handlowe w Bydgoszczy. To czyni ją jedną z najważniejszych w swojej branży na Pomorzu. Warto więc z bliska przyjrzeć się jej działalności.

Hurtownia ELUS i handel detaliczny

Jedną z kluczowych części oferty ELUS jest działalność handlowa. Firma działa zarówno jako hurtownik, jak i jako detalista. W tej chwili posiada pięć hurtowni – macierzysty oddział w Kartuzach, a poza tym placówki w Gdańsku, Tczewie, Kościerzynie i Pucku. Ponadto możliwa jest także obsługa klientów w biurze handlowym w Bydgoszczy. Klienci biznesowi mogą też korzystać z internetowej platformy B2B, a klientów indywidualnych zapraszamy do sklepu internetowego sklep.elus.pl.

ELUS jest autoryzowanym dystrybutorem blisko stu producentów, wśród których jest wiele uznanych w branży elektrycznej firm. Tu wymienić warto przede wszystkim takie marki jak Kanlux, Bosch, Hager, Simet, Phillips, Kontakt Simon, Baks, Kopos, Wago, NKT czy Elektrokabel. Nawet, jeśli poszukiwanego produktu nie będzie w danej chwili w oddziale, firma dostarczy go z magazynu centralnego w ciągu najwyżej 3 dni roboczych.

ELUS – projektowanie i wykonawstwo sieci

Swoim klientom ELUS oferuje także kompleksowe wsparcie na każdym etapie tworzenia sieci i instalacji elektrycznych. Wykwalifikowani pracownicy działu projektowego wykonają projekty każdej instalacji i sieci w różnych obiektach – bez względu na to, czy chodzi o budynek mieszkalny (wielorodzinny lub jednorodzinny), obiekt biurowy, sklep, restaurację, halę przemysłową czy salę sportową. Wysoką jakość projektu gwarantuje nie tylko doświadczenie i wiedza specjalistów, ale też to, że korzystają oni z najlepszego oprogramowania dostępnego w tej chwili na rynku.

Klienci ELUS mogą zlecić nie tylko zaprojektowanie każdej instalacji, ale też jej profesjonalne wykonanie. Poza tym pracownicy firmy realizują też zlecenia polegające na stworzeniu złączy kablowych różnych typów.

ELUS – zapraszamy do gdańskiego oddziału

Zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, zapraszamy do gdańskiego oddziału ELUS przy Narwickiej 21A. Hurtownia elektryczna w Gdańsku działa od poniedziałku do piątku od 7 do 16 i prowadzi sprzedaż kabli, gniazdek, rozdzielnic i wszystkich inne artykułów niezbędnych do ukończenia budowy bądź remontu instalacji elektrycznej w domu lub budynku firmowym.