Idea budownictwa pasywnego

Standard opiera się na badaniach rozpoczętych w Ameryce Północnej w latach 70. i 80. XX wieku. Pierwszy prototyp, został zbudowany w 1990 roku w Darmstadt, w Niemczech. Od tego czasu popularność i zastosowanie zasad budownictwa pasywnego, zwiększyło się o ponad 15 000 certyfikowanych budynków w Europie i 1200 w Stanach Zjednoczonych (od 2017 r.).

Koncepcja domu pasywnego

Budownictwo pasywne cechuje kompleksowe podejście do opłacalnego, zdrowego i zrównoważonego budownictwa o wysokiej jakości oraz do najbardziej rygorystycznego standardu budownictwa energooszczędnego na świecie. Oszczędności związane z ogrzewaniem i chłodzeniem wynoszą do 90% w porównaniu z typowymi zasobami budowlanymi i ponad 75% w porównaniu z nowymi budynkami. Aby uzyskać certyfikat domu pasywnego, mierzone są bardzo dokładne, wymierne i rygorystyczne poziomy wydajności energetycznej, w przeciwieństwie do niektórych bardziej niejasnych norm dotyczących budynków “eko”.

KLUCZOWE zASADY DOMU PASYWNEGO

1. Zastosuj ciągłą izolację w całej powłoce budynku bez mostkowania termicznego,

2. Utwórz wyjątkowo szczelną obudowę budynku, aby zapobiec infiltracji powietrza zewnętrznego i utracie klimatyzowanego powietrza,

3. Stosuj wysokowydajne okna (zwykle “trzyszybowe”) oraz drzwi,

4. Użyj jakiejś formy zrównoważonej wentylacji odzysku ciepła i wilgoci oraz minimalnego systemu klimatyzacji przestrzeni,

5. Zarządzaj energią słoneczną, aby wykorzystać ją do celów grzewczych w niższych temperaturach i zminimalizować przegrzanie w sezonie chłodniczym.

Wymagania dotyczące domu pasywnego

Budownictwo pasywne to szereg warunków, które muszą być spełnione, by móc mówić o standardzie domu pasywnego. Kluczowe zasady, to:

1. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń nie może przekraczać 15 kWh na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej netto (powierzchnia użytkowa) rocznie lub 10 W na szczytowe zapotrzebowanie na metr kwadratowy.

2. Zapotrzebowanie na energię pierwotną ze źródeł odnawialnych (zgodnie z metodą PHI), łączna energia do wykorzystania we wszystkich zastosowaniach domowych (ogrzewanie, ciepła woda i energia elektryczna) nie może przekraczać 60 kWh na metr kwadratowy powierzchni traktowanej rocznie dla Passive House Classic.

3. Pod względem hermetyczności, maksymalnie 0,6 wymian powietrza na godzinę przy ciśnieniu 50 paskali (ACH50), co potwierdzono za pomocą próby ciśnieniowej (zarówno w stanie pod ciśnieniem, jak i pod ciśnieniem).

4. Komfort termiczny musi być spełniony we wszystkich obszarach mieszkalnych zarówno zimą, jak i latem, przy nie więcej niż 10% godzin w danym roku w temperaturze powyżej 25 ° C.

Istnieje wiele elementów projektu domu pasywnego, które należy ze sobą zintegrować. Należą do nich grubość ściany, mostki termiczne, szczelność, dobór wentylacji, okna, klimat oraz zyski i straty energii. Budownictwo pasywne to potężne narzędzie do modelowania energii, które pomaga projektantowi zintegrować każdy z tych elementów w projekcie tak, aby ostateczny projekt spełniał standard domu pasywnego.

Wnioski

Twórcy koncepcji domu pasywnego opanowali integrację wszystkich rozwiązań w funkcjonalny system, aby stworzyć wysoce energooszczędny budynek. Ta koncepcja może zmniejszyć zużycie energii grzewczej nawet o 90% lub więcej.

Liczba zamieszkanych domów pasywnych w Europie wynosi obecnie dziesiątki tysięcy, a popularność w Ameryce stale rośnie. Budynki te nie ograniczają się do domów. Szkoły, budynki biurowe, obiekty opieki zdrowotnej i projekty mieszkaniowe na dużą skalę również zostały zbudowane zgodnie ze standardem domu pasywnego. Te liczby i różnorodność wzorów dowodzą, że domy pasywne nie są egzotycznymi projektami badawczymi, ale całkowicie normalnymi domami. Domy pasywne nie są pełne skomplikowanej technologii, ale są wyposażone w intuicyjne i proste urządzenia, urządzenia, którymi każdy mieszkaniec może łatwo zarządzać.

