Idole nastolatków w Operze Leśnej, czyli... "Roxie, kocham cię". Ostatni dzień TOP Of The TOP w Sopocie. [Zdjęcia]

Wielu z nich nie ma jeszcze dowodu osobistego. Ale mają za to osobiste konta w serwisach społecznościowych, tysiące fanów i miliony odsłon. Po raz pierwszy w historii sopockich festiwali, na scenie Opery Leśnej pojawiły się młode gwiazdki internetu.

Koncert, który zamykał czterodniowy maraton TOP Of The TOP w Sopocie, był muzycznym eksperymentem, nazwanym "Young Choice Awards". Na widowni też zasiadła niecodzienna publiczność. Większość to nastolatki, ale nie brakowało rodziców z kilkulatkami. Niektóre dziewczynki z widowni zadawały szyku bardziej, niż ich idolki na scenie. Zwłaszcza dwie zwracały na siebie uwagę, w płaszczykach z cekinów. Cekiny miały też naklejone na twarzy. Inne dziewczynki wyróżniały kolorowe, sztuczne warkoczyki, wplecione we własne włosy. Takie, tylko bardziej okazałe, miała też Małgorzata Rozenek-Majdan podczas tego festiwalu. Po reakcji publiczności było jasne, że największą gwiazdką tego koncertu była Roksana Węgiel. Kiedy prowadząca Gabi Drzewiecka zapowiedziała jej występ, na widowni rozległ się jeden, przeciągły pisk. A jak już ucichło, z tłumu przebił się z dziecięcy głosik ze wzruszającym wyznaniem: "Roxie, kocham cię". Widownia wybuchnęła śmiechem.

- Zróbcie hałas - zachęcała ze sceny Roksana. Ona, jako jedyna, wystąpiła dwa razy tego wieczoru, otwierając koncert i na finał, odbierając nagrodę Young Choice Awards TOP Of The TOP. Czternastolatka skromnie za nagrodę dziękowała, mówiąc, że to wszystko zawdzięcza swoim fanom. Roksana Węgiel, dla której - jak się wydaje - nie ma teraz rzeczy niemożliwych, idzie jak burza. Najpierw było zwycięstwo w pierwszej edycji programu The Voice Kids, potem w konkursie Eurowizja Junior, które okrzyknięto historycznym. Bo to pierwsza, polska wygrana. Teledysk do jej największego przeboju "Anyone I Want TO Be" obejrzało prawie 40 milionów osób. I kiedy w Operze Leśnej zabrzmiały pierwsze dźwięki tej piosenki, młoda publiczność zaczęła śpiewać razem z idolką. Nawet kilkulatki znały bezbłędnie tekst, chociaż piosenka wykonywana jest w dwóch językach: polskim i angielskim.

Inny młody wokalista Michał Szczygieł, przywitał się ze sceny: Siema mordeczki. Jego debiutancki singiel "Nic tu po mnie" niemal do razu uzyskał ogromną popularność i do tej pory ma ponad 19 milionów wyświetleń na You Tube. Kiedy Szczygieł słowami jednej piosenki zapewniał ze sceny - jesteśmy kumplami, siedząca obok mnie młoda mama z córką, żartobliwie odparła: - Możemy być. Koncert: Przeboje wolnej Polski 15.08.2019

16-letnia Zuza Jabłońska, pochodząca z Gdańska, zwracała uwagę nie tylko dojrzałym, jak na swój wiek głosem, z charakterystyczną barwą, ale też strojem. Ubrana cała na biało, niezwykle stylowo, wykonała m.in. swój muzyczny "Spacer po linie", który tuż po premierze, natychmiast znalazł się wśród dwudziestu najchętniej oglądanych klipów w serwisie You Tube. Jej druga piosenka "Powiedz mi to w twarz" to przede wszystkim sprzeciw wobec hejtowania w internecie.



Natalia Zastępa też ma czarujący, głęboki wokal. Po wykonaniu przez nią pierwszej piosenki już było jasne, że w tym głosie jest prawdziwa moc.

AniKa Dąbrowska z kolei fantastycznie rozhuśtała Operę Leśną coverem "We Are Family". Podobnie jak boys band 4 Dreamers, który szturmem zdobył nastoletnie serca. Największym do tej pory sukcesem chłopaków była nominacja ich debiutanckiej płyty do nagrody Fryderyka. - Gdyby nie wy, nie byłoby nas tutaj - zapewniali ze sceny. DOŁĄCZ NA FACEBOOKU: KALENDARZ IMPREZ W TRÓJMIEŚCIE 2019 Konferencja przed rozpoczęciem festiwalu:

Viki Gabor to najmłodsza uczestniczka koncertu. Dwunastolatka, pochodząca z romskiej rodziny ma głos, który - jak piszą recenzenci - może rozbijać szklanki. Swoich fanów i własne przeboje mają też szesnastolatki Carla Fernandes i Amelia Andryszczyk. Amelia nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty i komponuje od nich muzykę. Podobnie jak Magda Bereda, która w 2011 roku za namową bliskich zaczęła wrzucać do internetu pierwsze nagrania, które były coverami, a teraz ma już własne piosenki.



Agnieszka Adamczewska to jeden z najgłośniejszych debiutów ubiegłego roku. Jest autorką hitu "Na wszystko przyjdzie czas", który był często emitowany w różnych stacjach radiowych, podobnie jak piosenki Moniki Lewczuk, które zajmowały wysokie miejsca na radiowych listach przebojów.

Dziewczęcy tercet "My3" w Operze Leśnej zaprezentował się jako duet, bo jedna z członkiń nie mogła na koncert dojechać. Ich debiutancka płyta zdobyła status złotej, a ich piosenki są pełne optymizmu i radości. Adamo Rudnik - 24 letni wokalista, zaczynał od "Najlepszego Przekazu...", a potem postawił na karierę solową. Kilka lat temu w Operze Leśnej, odbierał nagrodę specjalną w konkursie "Radiowy przebój roku". Obecnie najbardziej kojarzony jest z hitem "Zawsze do celu". Najstarszym uczestnikiem koncertu był Marcin Sójka. I to starsza publiczność najlepiej na niego zareagowała. Sójka, rocznik 1987, wcześniej pracował jako realizator dźwięku. Śpiewać zaczął niedawno, ale jak widać z dobrym skutkiem. No jeden z jego klipów ma jedenaście milionów wyświetleń na You Tube.

