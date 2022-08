Igor Jurcić, trener Trefla Gdańsk: Wszyscy w Gdańsku są życzliwi. Będę reklamował miasto wśród Chorwatów ROZMOWA

Jest pan nową osobą w polskiej lidze. Przyjechał pan do Gdańska, aby podjąć wyzwanie w Treflu. Jak się pan tutaj czuje?

Od pierwszego pojawienia się w Gdańsku klub zadbał o mnie. Wszyscy tutaj są życzliwi, a warunki dobre. Do tej pory nie mam na co narzekać. Odbieram to pozytywnie. Czuję się więc naprawdę dobrze w Gdańsku.

Spotkał się pan już z rodakiem, Žanem Tabakiem?

Nie. Słyszałem, że zacznie pracę później ode mnie. I tak, wiem, że będzie pracował w koszykarskim Treflu Sopot. Już się tego w klubie dowiedziałem.

Może już niedługo będziecie mieli okazję się poznać.

Będę zadowolony z takiej możliwości. Mam nadzieję, że on także.

W Treflu Gdańsk doszło do wielu przetasowań w składzie. Co będzie chciał pan z tą drużyną osiągnąć? Jakie są pierwsze pana spostrzeżenia?

Przede wszystkim nie jestem naiwny i wiem, że polska liga jest bardzo wymagająca. Zapowiada się więc na rywalizację dobrych zespołów, które mają w składach świetnych zawodników. Wyróżnikiem naszej drużyny jest to, że naprawdę młoda. Mamy więc siatkarzy, którzy nie grali jeszcze w PlusLidze. Mamy więc dwa cele: szkolić ich i napędzać ich do rozwoju. Mamy też starszych, doświadczonych graczy, którzy przez wiele lat są na wysokim poziomie i mogą być przykładem dla młodszych. Myślę, że taki miks młodości z doświadczeniem będzie na naszą korzyść. Po tych pierwszych dniach wspólnych treningów mogę powiedzieć, że starsi zawodnicy są dobrym przykładem dla reszty.