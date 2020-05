IKEA Gdańsk otwarta. W sklepie jednorazowo zakupy zrobić może 1,2 tysiąca osób. Kolejki przed wejściem do sklepu z powodu dezynfekcji rąk

IKEA Gdańsk otwarta. Kolejka przed wejściem z powodu dezynfekcji rąk

To pierwszy weekend po zniesieniu obostrzeń, gdzie klienci mogli odwiedzić ten popularny sklep meblowy. Tłumów przed wejściem nie było, choć do dezynfekcji rąk ustawiała się spora kolejka.

– 9 maja ze względu na to, że sklep został otwarty godzinę wcześniej, na koniec dnia spodziewamy się liczby 6 000 klientów – poinformowała Małgorzata Dobies-Turulska, dyrektorka sklepu IKEA w Gdańsku. Odwiedzający popularny market meblowy przestrzegali zalecanych obostrzeń. Kolejka ustawiła się tylko na 15-20 minut od jego otwarcia. Wiąże się to z obowiązkiem dezynfekcji rąk przed wejściem do sklepu, co wpływa na czas oczekiwania na rozpoczęcie zakupów.

IKEA a koronawirus. Jak bezpiecznie zrobić zakupy?

Zgodnie z rządowymi zaleceniami, IKEA zachęca klientów do zakrywania twarzy i nosa, używania podczas zakupów własnych rękawiczek, korzystania z udostępnianych przez IKEA płynów dezynfekujących oraz wybierania płatności bezgotówkowej. Przed wejściem do toalet pojawiła się informacja, ile osób może znajdować się w środku. IKEA udostępnia też instrukcje, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawiczki ochronne.