Ile alkoholu piją gdańszczanie? Tak dużo, jak w latach 70.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, od kilku lat wypijamy niemal tyle czystego alkoholu „na głowę” ile pod koniec lat 70. - Od kilku lat wracamy do niebezpiecznego progu 10,5-11 l czystego alkoholu na osobę rocznie, który jest wskazywany przez WHO jako wyjątkowo niebezpieczny. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że zmieniła się struktura tego, jaki alkohol pijemy oraz gdzie pijemy. Na pewno konsumujemy więcej alkoholu niskoprocentowego, w którym dominuje piwo, do tego, przynajmniej w dużych miastach, robimy to w sytuacjach towarzyskich czy „gastronomicznych”. Alkohol poza pewnymi grupami osób młodych przestał być celem samym w sobie, a jest dodatkiem do spotkań.

Przedstawiciele branży piwowarskiej i spirytusowej przerzucają się odpowiedzialnością za rozpijanie Polaków. Jedni mówią o upowszechnieniu małpek, a drudzy o kampaniach kojarzących piwo ze sportem, relaksem, seksualnością. Gdzie leży prawda?

- Każdy biznes będzie grać tak, jak pozwalają mu na to regulacje prawne. Branża piwowarska reklamuje się, ponieważ ma na to zgodę ustawodawcy. Inną kwestią jest to czy przestrzega obowiązujących reguł. Jeżeli nie wolno łączyć piwa ze sportem, „plażingiem” oraz pokazywać pozytywnych efektów picia, ustawodawca powinien to dostrzec i kierować sprawy do KRRiT. Zgodnie z europejskimi i światowymi standardami, jakakolwiek forma reklamowania alkoholu powinna być zakazana. Z kolei to, że obie branże protestują np. przeciwko wprowadzeniu wyższego podatku akcyzowego, to ewidentny dowód na to, że ten podatek działa. Co do opodatkowania „małpek”, obawiam się prób jego obchodzenia i wprowadzenia na rynek butelek o pojemności nieco powyżej 300 ml.