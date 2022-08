Ile będzie kosztować tegoroczna wyprawka szkolna? Zeszyt za złotówkę i za kilkadziesiąt złotych. Duże różnice w cenach

– Co trzeci zapytany przez nas opiekun zamierza przeznaczyć na wyprawkę dla jednego dziecka budżet w wysokości do 300 złotych. Nie brakuje jednak rodziców, którzy planują wydatki znacznie wyższe niż przeciętna kwota. Już co piąty z badanych wyda na wyprawkę od 400 do 500 złotych, natomiast zakupy powyżej tej kwoty planuje 16,1 proc. rodziców – mówi Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska – Tegoroczne wyższe budżety na szkolne zakupy związane są również z inflacją. Rodzice, spodziewając się wzrostu cen artykułów szkolnych, zakładają, że początek roku szkolnego może kosztować więcej niż ostatnio.

Analitycy wyliczyli, że w tym roku powrót do szkoły jednego ucznia będzie kosztował rodziców średnio 347 złotych. Kwota jest o 14 zł wyższa niż ta, którą analitycy wyliczyli w podobnym badaniu rok wcześniej.

Najwięcej na podręczniki, ubrania i elektronikę