Ile będziemy płacić za komunikację miejską od 1 kwietnia 2020 roku?

Jak podaje portal trójmiasto.pl ceny biletów jednorazowych mają wzrosnąć o 60 gr (z 3,20 zł do 3,80 zł), a jednogodzinne z 3,80 zł do 4,40 zł. Wartość biletu całodobowego ma wzrosnąć o złotówkę (z 13 do 14 zł).

Podrożeć mają bilety miesięczne 30-dniowe. Bilety ZTM Gdańsk ważne w dni powszednie podrożeją z 82 do 88 zł, a ważne przez cały tydzień z 90 do 94 zł.

W Gdyni będzie to podwyżka odpowiednio z 72 do 78 zł oraz z 82 do 86 zł. Na liniach pospiesznych mają to być podwyżki z 86 do 92 zł oraz z 94 do 98 zł.

Podwyżki według rekomendacji mają dotknąć też ulgowe bilety okresowe. Czteromiesięczny bilet w Gdańsku ma podrożeć z 171 do 179 zł, a pięciomiesięczny z 214 do 223 zł. W Gdyni mają to być podwyżki odpowiednio z 156 do 163 zł i 195 do 204 zł, a na liniach pośpiesznych z 179 do 186 zł i z 223 do 233 zł.