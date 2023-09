Ile kosztuje mieszkanie, dom, działka w Trójmieście i na Pomorzu? Sprawdź ceny nieruchomości

Ceny nieruchomości w dużych aglomeracjach i w Gdańsku

Wybierając mieszkanie z rynku wtórnego w gminie podmiejskiej, za metr kwadratowy zapłacimy czasami nawet do 50 proc. mniej niż w stolicy regionu. Tak wynika z najnowszego raportu lokalnego przygotowanego przez portal Nieruchomosci-online.pl. Ośrodki miejskie, w których rozstrzał pomiędzy miastem a gminami ościennymi bywa największy to: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Białystok, Toruń, Zielona Góra.

Do 40 proc. taniej zapłacimy natomiast za mieszkanie w okolicach takich stolic województw jak Poznań, Bydgoszcz, Opole, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Obecnie tylko w trzech aglomeracjach różnice pomiędzy miastem a gminami sięgają maksymalnie do 30 proc. - są to Łódź, Olsztyn i Rzeszów.